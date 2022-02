Im Test: CodeTwo Office 365 Migration

Für Microsoft 365 hat Redmond gerade mittelständische Unternehmen im Fokus und setzt einiges in Bewegung, um die Migration einer lokalen Exchange-Umgebung zu erleichtern. Auch von Drittherstellern gibt es Werkzeuge, die Administratoren dabei unterstützen wollen. So etwa CodeTwo Office 365 Migration, das wir uns genauer angeschaut haben. In unserer Testumgebung mit Exchange 2019 wollten wir nachvollziehen, ob der Weg zu Microsoft 365 wirklich so einfach ist wie angepriesen.

Quell- und Zielverbindungen lassen sich auch während einer Auftragserstellung einrichten und Rechte direkt nachpflegen.

CodeTwo Office 365 Migration hat uns im Test [1] überzeugt. Es ist ein sehr einfach zu bedienendes Tool, um zwischen lokalen Exchange-Umgebungen und Exchange Online Daten zu verschieben. Es nimmt die Komplexität aus dem Thema und bietet einen einfachen Weg in die Cloud. Öffentliche Ordner finden hierüber ebenfalls den Weg in die Cloud. Der einzige Wermutstropfen ist die fehlende Unterstützung von Archiven. Festzuhalten ist, dass auch kleinere Unternehmen einer Migration mit dem Tool wesentlich entspannter entgegensehen können und den Weg nicht scheuen müssen.