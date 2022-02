Download der Woche: USBDriveLog

Unter falschem Vorwand oder heimlich eingesteckte USB-Sticks ebnen Kriminellen einen technisch einfachen und komfortablen Weg, um Daten von Unternehmensrechnern zu entwenden. Nicht nur deshalb kann es Sinn ergeben, sich regelmäßig einen Überblick über alle jemals am System angeschlossenen USB-Laufwerke zu verschaffen. Zumal das kostenfreie Tool "USBDriveLog" die Arbeit für Sie übernimmt und die gefundenen Informationen übersichtlich präsentiert.

Die Freeware "USBDriveLog" präsentiert ausführliche und gut sortierte Daten zu allen jemals verbundenen USB-Datenträgern.

Mit "USBDriveLog" [1] kommen Sie USB-Datenträgern auf die Schliche. Denn die Freeware liest unter Windows 10 und 11 versteckte Listen aus, die sämtliche Verbindungen mit USB-Sticks protokollieren. Das Tool extrahiert diese Informationen und gibt sie in einer übersichtlichen Form wieder. So erfahren Sie neben dem Namen, der Speichergröße und dem Hersteller des USB-Devices beispielsweise auch, wann letzteres zuletzt an Ihren Computer angeschlossen und wann wieder entfernt wurde. Kommt Ihnen hier etwas komisch vor, zum Beispiel ein zu nachtschlafenden Zeiten eingestecker USB-Stick, sollten Sie stutzig werden. Als ausführbare Datei ist USBDriveLog dabei jederzeit ohne Installation startbar und lässt sich auch per Remote-Verbindung aus der Ferne nutzen.