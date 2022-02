Leckerschmecker Tetriminos

Nur wenige Videospiele der ersten Generationen sind ähnlich stark in unserer Erinnerung verhaftet geblieben wie der Puzzleklassiker Tetris. Für alle Fans, die sich beim Naschen gerne an das Spiel erinnern lassen, oder für Nascher mit ästhetischer Vorliebe für Tetriminos (der Überbegrff für die Bausteine des Spiels) gibt es ein besonderes Waffeleisen.

Mit 14 x 22,5 x 9,5 Zentimetern präsentiert sich das Tetris Waffeleisen in einer handlichen Größe.

Mit dem Tetris Waffeleisen [1] gelingen Ihnen im Handumdrehen leckere Süßspeisen mit Hinguckergarantie. Denn ob für die nächste Adminparty im Büro oder ein gemeinsames Frühstück: Das Eisen ist offen für Teigmischungen aller Art und backt daraus Naschwerke in Form der Tetris-Orginalbausteine, der Tetriminos, von "I" bis "Z". So lässt sich mit ihnen vor dem endgültigen Verspeisen auf dem Teller auch noch was Schönes erbauen – wie wäre es zum Beispiel mit einer lückenlosen Reihe?