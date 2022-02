Vorschau März 2022: Moderne IT-Security

Unternehmen sehen sich permanenten Hackerangriffen ausgesetzt, während die Mitarbeiter remote, teils mit ihren eigenen Devices, auf sensible Daten zugreifen. Im März dreht sich der Schwerpunkt des IT-Administrator deshalb um "Moderne IT-Security", mit der Sie diese Herausforderungen angehen können. So lesen Sie, wie Sie in der Microsoft-Cloud und in VMware-Umgebungen Zero Trust umsetzen. Auch zeigen wir, auf welchem Weg Sie Anomalien mit Prometheus aufdecken und Ihre eigene, quelloffene Certificate Authority aufsetzen. In den Produkttests tritt unter anderem der Delinea Secret Server zur Absicherung von Konten und SSH-Schlüsseln an.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – das traf schon immer auch auf die IT zu. Doch mit der Öffnung für flexiblere Arbeitsmodelle verschwimmen die Grenzen des klassischen Perimeters und weichen damit bestehende Vertrauensmodelle auf. Ein neuer Grundsatz für die Nutzung von Cloudsoftware, der Datenhaltung in der Cloud oder dem Betrieb von Domänencontrollern oder Kernapplikationen in der Cloud lautet: Vertraue niemandem! Wir zeigen, wie Sie in der Microsoft-Cloud Zero Trust richtig umsetzen.



Bei einem Angriff auf die IT-Infrastruktur ist daneben Zeit der entscheidende Faktor – doch woran merken Admins, dass etwas nicht stimmt? Anomalien in Metrikdaten einer Umgebung sind ein wichtiger Indikator. Und die Zeitreihendatenbank Prometheus bietet Admins das Handwerkszeug, Anomalien automatisch zu erkennen und Alarm zu schlagen. Im März-Heft gehen wir sowohl auf theoretische Grundlagen wie den Z-Score auf Gauß-Basis als auch auf den praktischen Einsatz des Prometheus Anomaly Detector ein.



