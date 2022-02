Windows-11-Taskleiste aufhübschen

In das Aufsehen, das Windows 11 erzeugen konnte, hat sich schnell auch Kritik gemischt. Der Taskbar des neuen OS wird beispielsweise vorgeworfen, in puncto Funktionalität und Eleganz nicht State of the Art zu sein. Gut zu wissen, dass es eine feine, kostenfreie Alternative gibt: TaskbarXI verwandelt die Leiste in ein dem Dock von macOS ähnelndes Konstrukt.

TaskbarXI emphielt sich vor allem für Windows-11-Nutzer, die mit macOS-Design liebäugeln.

Nach der Umwandlung der Windows-11-Taskleiste via TaskbarXI [1] ähnelt diese nicht nur optisch dem Dock von macOS, sondern cerfügt auch über Effekte wie das Schrumpfen und Vergrößern von Fenstern. Daneben unterstützt das Open-Source-Tool Multimonitor-Setups und eine separate DPI-Skalierung. Während Sie die erneuerte Taskbar nach Wunsch zentriert oder linksbündig am unteren Bildschirmrand positionieren können, ist es auch ein Leichtes, zur Default-Version zurückzukehren – ein Icon-Klick genügt.