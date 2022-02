Aktuelles Problem bei Outlook-Suche beheben

Seit dem letzten Windows-10-Update KB5008212 gibt Outlook in bestimmten Postfächern keine neueren Suchresultate mehr aus. Das Problem betrifft laut Microsoft den Windows-Such-Indexer primär in Postfächern, die via POP3 und IMAP verwaltet werden. Daneben sollen auch lokal gespeicherte PST- oder OST-Dateien betroffen sein. Als gute Nachricht verlangt ein Workaround nur kleine Eingriffe in das System.

Das Ausschalten der Desktopsuche stellt auf die Outlook-interne Suche um.

Um in betroffenen Outlook-Postfächern wieder alle Suchresultate zu erhalten, gilt es, die Windows-Desktopsuche abzuschalten, damit Outlook stattdessen seine anwendungsinterne Suchfunktion verwendet. Dazu navigieren Sie im Registry-Editor zunächst zum Link "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows\" und wählen hier via "Edit", gefolgt von "New" und dann "Key" einen neuen Schlüssel. Diesen benennen Sie "Windows Search" und klicken ihn mit der rechten Maustaste an, um "Neu / DWORD-Wert (32bit)" auszuwählen. Nun benennen Sie diesen Eintrag "PreventIndexingOutlook" und klicken auf "OK". Doppelklicken Sie schließlich den neuen Eintrag und ändern den Wert von 0 auf 1 ab. Nach einem abschließenden Neustart sollte Outlooks Suchproblem behoben sein.