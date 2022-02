Download der Woche: Remote Mouse Server

Suchen Sie Ersatz für Ihre kaputte Maus oder sorgen Sie generell gern für Abwechslung im (IT-)Alltag? Dann wird es Sie freuen, dass Sie einfach auch Ihr Smartphone oder Tablet für die komfortable Steuerung und Bedienung Ihres Devices einsetzen können. Alles, was Sie dazu brauchen, ist die Freeware "Remote Mouse Server" auf Ihrer Hardware und die korrespondierende, ebenfalls kostenlose "Remote Mouse App" auf dem Mobilgerät.

PC Remote Server verwandelt ein mobiles Devices in eine komfortable IT-Fernsteuerung.

Der für Windows-, Apple- und Linux-Systeme erhältliche "Remote Mouse Server" [1] verwandelt zusammen mit einer auf ihn abgestimmten Android- beziehungsweise iPhone-App Ihr Smartphone oder Tablet in eine Computermaus und -tastatur. Nachdem die Freeware ein Icon in die Taskeleiste der gewünschten Hardware integriert hat, ist nur noch ein Klick in der App vonnöten, um das mobile Device zur IT-Steuerung und -Bedienung verwenden zu können – unter der Voraussetzung, dass sich beide Geräte im selben Netzwerk befinden. Während das Icon in der Taskleiste Einstellungsoptionen bietet, gibt die App die Möglichkeit, eventuelle Kopplungsprobleme via QR-Code lösen zu lassen.