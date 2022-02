Intensivseminare zu Windows Server 2019 und 2022

Für Windows-Server-Admins bieten wir im März ein spannendes Know-how-Komplettpaket: Der zweitägige Kurs "Windows Server 2022" vermittelt Ihnen erste Einblicke in die Technologien und Konzepte des neuen Server-OS aus Redmond. Zuvor steht mit dem Intensivseminar "Windows Server 2019" an drei Tagen ebenso praxisnahes Wissen auf der Agenda. Jeweils bis zu sechs Teilnehmer können die Seminare vor Ort in Hamburg besuchen, parallel dazu bieten wir sie als Online-Veranstaltungen an. Sichern Sie noch heute Ihren Platz, Abonnenten nehmen wie immer zum Vorzugspreis teil.

Thema unserer Intensivseminare im März ist das Microsoft-Server-OS; zuerst in seiner 2019er-Fassung, dann in der jüngsten 2022-Edition.

Das im März stattfindende Intensivseminar "Einführung in Windows Server 2022 für Admins" [1] will Ihnen vor Augen führen, wie es Microsoft gelungen ist, mit dem jüngsten OS-Release seine Serverplattform zu verbessern und weiterzuentwickeln. So müssen Sie die Verwaltung sicherlich auch nicht von der Pike auf neu erlernen. Dennoch stehen Ihnen wertvolle neue Werkzeuge zur Verfügung. Diesen neuen Features in Sachen Windows Admin Center, Storage, Cloud und Security widmet sich das IT-Administrator Intensivseminar an zwei Tagen.



Bereits zuvor erfahren Sie ebenso praxisnah beim zweiten Windows-Server-Intensivseminar im März, der dreitägigen Veranstaltung "Windows Server 2019 administrieren" [2], wie sich Speicher, Netze oder auch Backup mit Windows Server 2019 einrichten lassen. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Editionen des Servers zeigen wir darüber hinaus den Einsatz der Identitäts- und Remote-Desktop-Dienste sowie der Virtualisierung mit Hyper-V. Und für den Fall, dass die Infratstrukur einmal Probleme bereitet, erläutern wir das Troubleshooting.



Beide Intensivseminare finden in Hamburg statt, das zu Windows Server 2019 vom 14. bis zum 16. März 2022, das zu Windows Sever 2022 am 17. und 18. März. Dabei können an den selbstverständlich auch einzeln buchbaren Veranstaltungen vor Ort jeweils bis zu sechs Personen teilnehmen. Gleichzeitig finden sie parallel als Online-Seminare statt.