Ladekabel all-in-one-in-a-box

Mobilgeräte können nicht nur mit ihrem regelmäßigen Hunger nach frischem Strom ihre Anwender nerven. Erschwerend kommt die Vielzahl an verschiedenen Anschlüssen und daraus folgend unterschiedlichen Ladekabeln hinzu. Letztere Umständlichkeit will allerdings allroundo entschärfen. Dafür vereint das schicke Gadget die gebräuchlichen Anschlüsse mobiler Endgeräte in einem Produkt und erweist sich dank kompakten Formfaktors selbst als mobil.

Das Kabel und die Adpater sind bei Allroundo in einem kompakten Case verstaut.

Mit den integrierten Schnittstellen Lightning, USB-C, USB-A und Micro-USB deckt allroundo [1] alle gängigen Mobilgeräteanschluss-Standards ab und positioniert sich als effektive Unterstützung gegen den allgegenwärtigen Ladekabelwust. Neben optischen Vorteilen dank eleganten Designs und runder Box ist das Spiralkabel darüber hinaus robust und relativ unempfindlich gegenüber Beschädigungen. Nicht zuletzt werden die Kabellänge von 50 Zentimeter, eine integrierte Schlaufe für Gürtel und die leichten Transportmöglichhkeiten des Gadgets beispielsweise in jeder Hosentasche viele Anwender erfreuen.