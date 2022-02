Immense Iconsammlung

Zeichen sagen mehr als tausend Worte – das ist sicherlich einer der Gründe für die stetig wachsende Beliebtheit von Icons in unserer privaten wie beruflichen Kommunikation. Und wenn einem dann mal die richtigen Icons fehlen, sollte die Webseite "The Noun Project" weiterhelfen können. Sie versammelt zahllose Icons aus der ganzen Welt, die sich kostenlos nutzen lassen.

Beispiele für Icons der Kategorie "zukunftsweisede Technologie":

"The Noun Project" [1] ist ein idealer Ausgangspunkt, um in die kreative Welt der Iconography einzutauchen. Vereint das Internetportal doch Designer aus mehr als 120 Ländern, die zum wohl umfassendsten wie kulturell vielfältigsten Angebot an Icons beitragen. Nutzerfreudlich lässt sich der Bestand an aktuell rund drei Millionen Zeichen per Volltextsuche sowie nach Kategorien durchforsten. Anschließend können Nutzer gewünschte Icons dann jeweils als schwarz-weiße PNG- oder SVG-Dateien kostenfrei herunterladen. Zusätzlich bietet das Portal in verschiedenen Gebührenstufen weitere Features