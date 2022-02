Download der Woche: Decentraleyes

Unternehmen sehen sich permanenten Hackerangriffen ausgesetzt, während die Mitarbeiter remote, teils mit ihren eigenen Devices, auf sensible Daten zugreifen. Im März dreht sich der Schwerpunkt des IT-Administrator deshalb um "Moderne IT-Security", mit der Sie diese Herausforderungen angehen können. So lesen Sie, wie Sie in der Microsoft-Cloud und in VMware-Umgebungen Zero Trust umsetzen. Auch zeigen wir, auf welchem Weg Sie Anomalien mit Prometheus aufdecken und Ihre eigene, quelloffene Certificate Authority aufsetzen. In den Produkttests tritt unter anderem der Delinea Secret Server zur Absicherung von Konten und SSH-Schlüsseln an. [ mehr