Tipps für sicheres Arbeiten mit PDF

Auch in den hoffentlich bald eintreffenden post-pandemischen Zeiten wird weiterhin ein wesentlicher Teil unserer Arbeit in Home Offices erbracht werden – und das digitale Austauschformat Nummer eins kaum an seiner gestiegenen Bedeutung verlieren. Denn das Portable Document Format verfügt über starke Sicherheitsfunktionen und ist daher ein wichtiger Standard für den gemeinsamen Zugriff auf Informationen. Der Fachartikel gibt nützliche Tipps, wie Sie Dokumente und vertrauliche Daten schützen, sicher mit Kollegen austauschen und ungewollten Änderungen vorbeugen.

Zwar ist einer der wesentlichen Vorteile von PDFs ihre inhärente Garantie, dass sich Dokumente unabhängig vom ursprünglichen Anwendungsprogramm, Betriebssystem oder Device originalgetreu darstellen lassen. Zudem ist auf dem Markt eine Vielzahl von kostenlosen PDF-Readern frei verfügbar und auch gängige Browser bieten die Möglichkeit, PDF-Dateien direkt zu öffnen. Vor allem deshalb hat ja auch die Verwendung dieses Dateiformats und verwandter digitaler Lösungen im Geschäftsalltag während der Pandemie deutlich zugenommen.



Doch das birgt auch Risiken. Denn Dokumente werden dadurch immer öfter auch außerhalb der Unternehmensfirewall verwendet. Gut zu wissen, dass das Portable Document Format über starke Sicherheitsfunktionen verfügt, die es erlauben, Dokumente und vertrauliche Daten zu schützen, sicher auszutauschen und zu öffnen sowie ungewollte Änderungen zu verhindern. Weil jedoch bei weitem nicht alle Admins und vor allem auch Anwender mit den Sicherheiheitsfeatures von PDFs sowie ihrer Bearbeitungs- und -Verwaltungssoftware vertraut sind, fasst unser Online-Fachartikel [1] die wichtigsten Tipps für den sicheren Austausch von PDF-Dateien zusammen.