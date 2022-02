Sicherer, kostenfreier Peer-to-Peer-Datentransfer

Auch in den hoffentlich bald eintreffenden post-pandemischen Zeiten wird weiterhin ein wesentlicher Teil unserer Arbeit in Home Offices erbracht werden – und das digitale Austauschformat Nummer eins kaum an seiner gestiegenen Bedeutung verlieren. Denn das Portable Document Format verfügt über starke Sicherheitsfunktionen und ist daher ein wichtiger Standard für den gemeinsamen Zugriff auf Informationen. Der Fachartikel gibt nützliche Tipps, wie Sie Dokumente und vertrauliche Daten schützen, sicher mit Kollegen austauschen und ungewollten Änderungen vorbeugen. [ mehr