Asiatisch oder Burger? Lass würfeln!

Zwar beantwortet in den IT-Abteilungen von Unternehmen oft alleine der chronische Zeitmangel die Ernährungsfrage: Bitte möglichst schnell per Lieferservice herbeigeschafftes, klassisches Takeaway-Essen. Allerdings ist die Folgefrage, auf welches der Angebote die Wahl fallen soll, für manche Teams immer schwieriger zu beantworten. Um sich hier nicht in Diskussionen aufzureiben, bietet ein einfaches Gagdet seine augenzwinkernde Hilfe an.

Der farbige Würfel verspricht das Ende der Was-sollen-wir-bestellen-Probleme.

Der "Entscheidungs-Würfel-Lieferservice" [1] erstickt mögliche Teamdiskussionen über die Art des zu bestellenden Essens im Keim, und das konsequent nach dem Zufallsprinzip. Die Chance für das Aufscheinen einer Klassikerkategorie wie Burger, Pizza, Tacos oder auch asiatische Gerichte steht also jeweils eins zu sechs. Insgesamt verspricht der Würfel mindestens mittelfristig kulinarische Abwechslung. So kann er Teams mit Entscheidungsschwierigkeiten sicherlich als lustiges, hilfreiches Gadget dienen.