Im Test: Delinea Secret Server 11 Professional Edition

Der Delinea Secret Server hilft, die Vielzahl an Zugangsdaten in den Griff zu bekommen, die nicht nur den Alltag von IT-Administratoren begleiten. Die Software verwaltet lokale Accounts, Domänenkonten, SSH-Schlüssel und weitere schützenswerte Informationen. Ein umfangreiches Rollenkonzept sorgt dafür, dass diese nicht in die falschen Hände geraten. Sämtliche hilfreichen Funktionen bietet jedoch nur die Platinum-Edition.

Delinea Secret Server 11 hilft Unternehmen dabei, Vertrauliches zu teilen.

Der Secret Server positioniert sich als umfassende Software für das Privileged Access Management überall dort, wo dateibasierte Ansätze nicht mehr ausreichen. Im Test [1] besonders gut gefallen hat uns das RBAC-Konzept. Die Berechtigungen sorgen dafür, dass Nutzer nur Zugriff auf die geheimen Schlüssel erhalten, die sie auch tatsächlich benötigen. Nicht vergessen werden darf, dass der Secret Server bei konsequentem Einsatz eine betriebskritische Komponente darstellt. High Availability und Disaster Recovery sollten folglich implementiert und getestet sein. Entsprechende Features offeriert der Hersteller als Add-on für die Professional Edition oder im Umfang der Platinum Edition.