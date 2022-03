Gratis-DNS für mehr Sicherheit und Datenschutz

Nutzer, egal ob am Rechner oder Smartphone, sind laufend Angriffen ausgesetzt. Spam-Mails und betrügerische SMS versuchen, die Opfer auf Malware- und Phishing-Seiten zu locken. Als Word- und Excel-Files getarnte Downloader ziehen Schadcode auf die Rechner und über gehackte Webseiten versuchen Cyberkriminelle, browserbasierte Schwachstellen für sich auszunutzen. Wer sich vor derartigen webbasierten Attacken schützen möchte, kann einen Blick auf den kostenlosen DNS-Dienst von Quad9 werfen.

Quad9 offeriert einen DNS-Dienst mit Malwareschutz und Verschlüsselung.

Quad9 [1] filtert gefährliche URLs heraus, basierend auf den Daten von mehr als 18 Threat-Intelligence-Anbietern. Ein weiterer Pluspunkt: Die zugehörige Stiftung sitzt in der Schweiz, sammelt keine persönlichen Daten und unterstützt die DNS-Verschlüsselung für mehr Privatssphäre. Nutzen lässt sich der DNS-Dienst ganz einfach: Geben Sie die auf der Quad9-Webseite genannten IP-Adressen in den Netzwerkeinstellungen Ihres Routers oder Betriebssystems als DNS-Server an. Unter Android können Sie Quad9 über die App "Quad9 Connect" [2] einrichten oder ab Android 9 in den Netzwerk-Settings als "Privates DNS" hinterlegen, indem Sie "dns.quad9.net" eintragen.