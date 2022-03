Download der Woche: Battery Mode

Hinsichtlich Notebook-Batterien ist vielen Nutzern lediglich wichtig, dass sie funktionieren. Dabei lohnt sich ein näherer Blick auf ihr Management nicht nur, um einen vorzeitigen Performanceverlust zu vermeiden. Dieses genauere Hinsehen unterstützt das Tool "Battery Mode" für Windows-Systeme komfortabel wie kostenfrei.

Battery Mode listet zahlreiche Details über das verwendete Akku auf.

Das Open-Source-Werkzeug "Battery Mode" [1] tritt an, um für Windows-Nutzer die Handhabung der unterschiedlichen Energieoptionen zu vereinfachen. Dazu erweitert das Tool zunächst das Batterie-Icon in der Taskleiste um zusätzliche Funktionalität. Ab dann lässt es Sie neben den Informationen über die Akku-Restlaufzeit auch zwischen verschiedenen Energiemodi auswählen oder beispielsweise die Bildschirmhelligkeit per Schieberegler einstellen. Nicht zuletzt informiert das Tool auch ausführlich über den verwendeten Akku.