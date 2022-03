Wörter richtig trennen

Nutzer von Textverarbeitungsprogrammen kann die automatische Silbentrennung regelrecht zur Verzweiflung bringen. Doch zu deren Beruhigung gibt es sowohl für Microsoft Word als auch LibreOffice Writer Handgriffe, mit denen Sie trotz aktiver Automatik falsche, unschöne Trennungen verhindern können.

Falsche Worttrennungen können in Microsoft Word und Libre Office nur einzeln, händisch behoben werden.

Um Word dazu zu bewegen, bestimmte Wörter anders zu trennen, müssen Sie zunächst das betroffene Wort beispielsweise per Doppelklick markieren. Dann steuern Sie im Reiter "Überprüfen" den Bereich "Sprache" an und entscheiden sich dort für "Sprache / Sprache für die Korrekturhilfen festlegen". Jetzt aktivieren Sie im neuen Fenster die Option "Rechtschreibung und Grammatik nicht prüfen" und klicken auf OK. Leider muss dieser Vorgang für jedes schlecht getrennte Wort wiederholt werden. Unter LibreOffice ist das ebenso möglich, lediglich ist der Weg ein anderer. Hier navigieren Sie, nachdem Sie das betroffene Wort ebenfalls markiert haben, direkt zu "Extras / Sprache / Für Auswahl / Keine Rechtschreibprüfung".