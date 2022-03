Vorschau April 2022: Automatisierung

Wiederkehrende Abläufe kosten Zeit und sind fehleranfällig. Mit den richtigen Werkzeugen sorgen Admins daher für deutlich mehr Effizienz. In der April-Ausgabe des IT-Administrator lautet der Schwerpunkt "Automatisierung". So lesen Sie beispielsweise, welche Hürden hierbei besonders kleineren Unternehmen oft im Weg stehen und was die Automatisierung mit Ansible ab der Version 2.10 zu bieten hat. Ferner erfahren Sie, wie die Bereitstellung von Office 2021 funktioniert und sich VMware vSphere mit govc verwalten lässt. In den Produkttests tritt unter anderem die Red Hat Ansible Automation Platform 2 an.

Die Automatisierung steht im Mittelpunkt der April-Ausgabe.

Während große Anbieter bereits von komplett automatischer Systemverwaltung mit KI-Unterstützung reden, ist in der IT vieler Unternehmen von Automatisierung nicht viel zu erkennen. Die Gründe dafür, dass Firmen bei der Automatisierung nicht aus dem Quark kommen, sind vielfältig. In der April-Ausgabe listen wir ein paar typische Fallen auf und erklären, wie IT-Verantwortliche sie umgehen.



Am Anfang der VMware-Automatisierung stand derweil Perl mit der vSphere-CLI und dem VMware Management Assistant. Bereits seit 2009 bietet VMware parallel dazu die PowerShell-Integration mit PowerCLI, die sich inzwischen fest etabliert hat. Doch die Welt der Software-Entwicklung steht nicht still und neue Programmiersprachen erobern den Markt. Wir schauen uns im April-Heft an, wie sich vSphere mit der Go-Integration "govc" im Vergleich zur PowerCLI administrieren lässt.



