E-Mail-Adressen sicherheitshalber in Links umwandeln

Professionelle Anwender sind sich meist der Gefahren bewusst, die in Form von Spambots und E-Mail-Harvester lauern. Es ist daher nicht zu empfehlen, die eigene E-Mail-Adresse im Web im Klartext zu kommunizieren. Dieses Problem lässt sich durch die kostenfreie Unterstützung einer Website jedoch einfach umgehen.

Ob für Random- oder Wunsch-URL: Scrim gestaltet die E-Mail-Adress-Umwandlung spielend einfach.

Die Website Scr.im [1] wandelt E-Mail-Adressen in sichere URLs zur Weitergabe an echte Personen um. Dafür müssen Nutzer ihre Adresse lediglich dem kostenlosen Onlineservice anvertrauen, aus der jener dann vergleichbar mit dem Prozess für eine Tiny-URL einen Link generiert. Neben dessen Eingabe muss ein Empfänger einen einfachen, aber für Suchprogramme unüberwindbaren Captcha-Test bestehen, um die tatsächliche Adresse zu erfahren. Als Extra-Feature bietet die Seite ihren Nutzern darüber hinaus an, für den entscheidenden Teil des Links statt einer zufälligen Zahlen-Buchstaben-Kombination eine einprägsame Eigenkreation zu wählen, etwa "http://scr.im/it-administrator".