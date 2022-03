Sauber bleiben

Immer mehr vernetzte Geräte, IT-Anwendungen und Internet-User benötigen zunehmend Energie und Ressourcen. Damit die Digitalisierung nicht zur Gefahr für das Klima wird, ist es wichtig, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) bringt im Rahmen der ersten clean-IT-Konferenz am 30. März daher hochrangige Sprecher zusammen, die aufzeigen, wie sich der CO2-Fußabdruck der Digitalisierung reduzieren lässt.

Mehr Nachhaltigkeit in der IT hat sich die clean-IT-Konferenz zum Ziel gesetzt.

Die erste clean-IT-Konferenz [1] will einerseits darlegen, dass digitale Technologien unverzichtbar sind, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen und die Kohlenstoffemissionen in vielen Bereichen zu reduzieren. Dennoch müssen Anstrengungen unternommen werden, um die Energieeffizienz von IT-Systemen deutlich zu verbessern. Dazu gehören Maßnahmen zur Entwicklung von Methoden, um IT-Systeme energieeffizienter zu machen.



Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Akteure aller Sektoren zusammenarbeiten, um "Sustainability by Design" zum führenden Paradigma zu machen. Die Veranstaltung beginnt am 30. März 2022 um 9:00 Uhr und findet im Hasso-Plattner-Institut Potsdam statt. Als Gebühr werden 75 Euro pro Person fällig.