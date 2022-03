Windows-Schnellstart abschalten

Die seit Windows 8 integrierte Schnellstart-Funktion beziehungsweise "Fast Boot" war vielen IT-Profis immer schon ein Dorn im Auge. Schließlich fährt das System bei einem Shutdown nicht vollständig herunter, sondern speichert Systemkomponenten zunächst in einer Datei namens "hiberfil.sys". Nach dieser Art von Neustart fallen sowohl die Initialisierung der Komponenten als auch Systemtreiber weg und mögliche Probleme bleiben bestehen.

SSDs sei Dank bietet der Windows-Schnellstart kaum noch Vorteile, verursacht dafür aber mitunter Probleme.

Nachdem mittlerweile aufgrund von pfeilschnellen SSDs nahezu kein Zeitvorteil mehr durch den Schnellstart besteht, können Sie die Funktion bei Bedarf deaktivieren. Hierfür müssen Sie lediglich die Umschalt-Taste (Shift) beim Klicken auf den Menüeintrag "Herunterfahren" drücken und erzwingen so einen vollständigen Shutdown. Damit werden Sie im Übrigen auch weitere Probleme mit dem Schnellstart etwa bei Dual-Boot-Systemen, der Verschlüsselung von Datenträgern mit Software von Drittanbietern oder auch Unverträglichkeiten mit dem BIOS/UEFI los.



Um den Schnellstart dauerhaft abzuschalten, nehmen Sie einfach die entsprechende Einstellung in der Systemsteuerung unter den Energieoptionen vor. Diese versteckt sich im Unterpunkt "Auswählen, was beim Drücken des Netzschalters geschehen soll".