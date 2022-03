Dem Notebook geht ein Licht auf

In vielen Unternehmen liefern sich Mitarbeiter einen regelrechten Wettstreit um die beeindruckendsten PowerPoint-Präsentationen. Sollten Sie hier noch Nachholbedarf haben, können Sie sich auf dem kostenfreien Internetportal "thepopp.com" mit grafisch ansprechenden PowerPoint-Vorlagen versorgen. Die Webseite bietet zahlreiche Kategorien an, die ihrerseits mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Templates aufwarten. [ mehr