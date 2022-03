Download der Woche: WinUpdatesView

Ob beispielsweise in der Systemsteuerung oder via PowerShell: Zwar bieten die Bordmittel von Windows Möglichkeiten, um installierte OS-Updates nachzuvollziehen. Um jedoch eine wirklich vollständige und detailreiche Auflistung darüber zu erhalten, welche Aktualisierungen aufgespielt wurden, bietet sich die Freeware " WinUpdatesView" von Nirsoft an.

In einer tabellarischen Übersicht zeigt WinUpdatesView an, welche die Updates erfolgreich installiert wurden.

WinUpdatesView [1] listet die auf einem Windows-System durchgeführten hauseigenen Updates penibel und übersichtlich auf. Für das Sammeln der entsprechenden Informationen kann sich die Freeware von Nirsoft einer API bedienen, aber auch die Windows-Update-Datenbankdatei (DataStore.edb) auslesen.



Als Ergebnis präsentiert die Anwendung, die sich über ihre Benutzeroberfläche und via Befehl oder Skript nutzen lässt, umfassendes Datenmaterial zu jedem Update. Dazu zählen neben dem Namen, einer Beschreibung und dem Installationsdatum beispielsweise auch die KB-Kennung und ein Link zu weiteren Support-Informationen.