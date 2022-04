Excel doppelte Werte markieren lassen

Je größer Excel-Tabellen werden, umso wahrscheinlicher treten sie auf – und umso schwieriger wird es gleichzeitig, sie zu entlarven: versehentliche, falsche Doppeleinträge. Jedoch lässt sich das Tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft mit wenigen Klicks selbst dazu bewegen, doppelte Werte hervorzuheben.

Neben der Flächenfärbung markiert Excel Doppler auch Wunsch auf mit farbiger Schrift.

Um doppelt oder öfter vorhandere Einträge in Tabellen von Excel anzeigen zu lassen, müssen Sie zunächst alle zu überprüfenden Werte in der Tabelle markieren. Wechseln Sie anschließend innerhalb des "Start"-Tabs in den "Formatvorlagen"-Sektor und hier zur Schaltfläche "Bedingte Formatierung". Unter deren Optionen entscheiden Sie sich zunächst für "Regeln zum Hervorheben von Zellen" und im folgenden Untermenü für "Doppelte Werte". Im nun erscheinenden Dialog können Sie dann die Hervorhebungsart und -farbe auswählen, bevor ein Klick auf "OK" die gewünschte Aktion auslöst.