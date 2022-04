Fokussiert bleiben!

Spätestens seit dem Siegeszug des Internets sind die Möglichkeiten zur Ablenkung am Arbeitsplatz sehr hoch. Sollten Sie beziehungsweise Ihre Produktivität darunter leiden, empfiehlt sich ein Blick auf die Website "getcoldturkey.com". Deren Blocker-Tool macht individuell ausgewählte Webseiten oder Anwendungen mit zu viel Zerstreuungspotenzial ganz beziehungsweise zeitweilig unansurfbar.

Mithilfe der Wildcard "*" sperrt der Blocker von getcoldturkey alle Unterseiten einer URL.

Der "Blocker Free" von "getcoldturkey.com" [1] schickt PC-User, die sich leicht von mancherlei Webseiten oder Anwendungen ablenken lassen, auf kalten Entzug. So blockiert das Tool auf Wunsch neben Applikationen wie Computerspielen bestimmte Onlineseiten, zum Beispiel Nachrichtenportale oder Social-Media-Seiten, mit verschiedenen Optionen. Diese reichen vom kurzzeitigen Blockieren einer Webpage bis zur theoretischen Dauersperre des gesamten Internets.



Die Spezialität des nach eigener Einschätzung "toughest Website Blocker on the Internet" sind seine quasi nicht vorhandenen Austricksmöglichkeiten – jedenfalls führen probate Strategien wie PC-Neustarts oder die Zuhilfenahme des Windows-Task-Managers nicht zum Erfolg. Darüber hinaus hilft das Tool mit Statistiken über ihr Surfverhalten auch denjenigen weiter, die sich ihrer größten Ablenkungsquellen noch gar nicht bewusst sind.