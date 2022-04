Vorschau Mai 2022: Collaboration

Seit mehr als zwei Jahren arbeiten viele Teams in Unternehmen gezwungenermaßen remote miteinander. Und die Pandemie wird die Art zu arbeiten auch nach ihrem Ende prägen. In der Mai-Ausgabe befasst sich IT-Administrator mit dem Schwerpunkt "Collaboration". Darin lesen Sie unter anderem, wie die digitale Zusammenarbeit mit Google Workspace funktioniert und wie Sie Slack optimal nutzen. Auch zeigen wir, was die Open-Source-Groupware Grommunio zu bieten hat und wie Sie Videokonferenzen mit Apache OpenMeeting aufsetzen. In den Produkttests beweist die Cloudplattform Collabora Online ihr Können.

Die Collaboration steht im Mittelpunkt der Mai-Ausgabe.

Google Workspace bildet einen umfangreichen Werkzeugkasten für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team. All dies funktioniert über Clouddienste und den Zugriff per Browser. Wir stellen die Apps und Dienste der Suite vor und zeigen deren Verwaltung per Google Admin Console. Zuvor gilt es jedoch, sich durch den dichten Lizenzdschungel von Workspace zu kämpfen, wie wir im Mai-Heft zeigen.



Die Open-Source-Groupware grommunio wird derweil als ernstzunehmende Alternative zu Microsoft Exchange gehandelt. In der Mai-Ausgabe zeigen wir anhand der wichtigsten Schritte, wie Sie die Software aufsetzen und eine existierende Exchange-Umgebung migrieren. Neben der Nutzer-Synchronisation via LDAP hilft dabei auch ein Migrationsskript für die PowerShell. Ganz vermeiden lässt sich händische Nacharbeit damit allerdings nicht.



