Nachschlagewerk zu Cloudsicherheit

Zwar ist unter IT-Profis das Allgemeinwissen über Cloud Computing in den letzten Jahren sicherlich rasant gestiegen. Doch auch das Thema Sicherheit will in der Wolke zumindest teilweise neu bedacht werden und ist hier wie überall dynamisch. Deshalb ist es gut zu wissen, dass die Experten von "Orca Security" eine kostenfreie Online-Enzyklopädie zu Cloudrisiken führen, die bereits zahlreiche Einträge enthält und stetig aktualisiert wird.

Die Cloud Risk Encyclopedia lässt sich unter anderem nach vier Risikolevels und 14 -kategorien filtern.

Die "Cloud Risk Encyclopedia" von Orca-Security [1] fasst in Form eines kostenlos nutzbaren Online-Nachschlagewerks aktuell bereits mehr als 900 Cloudrisiken zusammen. Und da der Hersteller die Plattform aktuell halten will, um stets neue Cloudtrends und vor allem -gefahren aufzuzeigen, werden noch zahllose folgen. Praktischerweise lassen sich die Portaleinträge darüber hinaus nach verschiedenen Kategorien filtern – beispielsweise nach Cloudplattform, Risikokategorie oder Compliance Frameworks.