Download der Woche: Ueli

Es sind in der Regel die typischen Aufgaben, die im Arbeitsalltag die meiste Zeit auffressen. Um diese Situation in puncto PC-Nutzung zu verbessern, lohnt sich ein Blick auf das kostenfreie Tool "Ueli". Das als Windows-Startmenü fungierende Programm vermag Routinetätigkeiten auf dem Rechner zu beschleunigen.

Die Windows-Startmenü-Alternative Ueli muss sich auch in Sachen Design keinesfalls verstecken.

Möchten Sie statt des herkömmlichen Windows-Startmenüs die Freeware "Ueli" auf Ihrem PC nutzen, gilt es nach deren Installation lediglich, die Tastenkombination "Alt + Leertaste" aufzurufen. Das bringt dann diverse Vorteile mit sich: Neben den klasssichen Suchmöglichkeiten nach Programmen, Ordnern und Dateien ermöglicht das Tool beispielsweise, Webseiten direkt in Ihrem Default-Browser aufzurufen.



Weiter kann das Werkzeug Online-Recherchen schneller in dezidierten Quellen wie Google, Wikipedia oder YouTube ausführen. Bei Eingabe einer E-Mail-Adresse öffnet Ueli praktischerweise gleich eine neue E-Mail an diese Adresse im Standard-Mailclient und kann zudem als Taschenrechner dienen.