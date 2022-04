SANS-Kurs als Einstieg in die Cybersicherheit

IT-Sicherheit ist gefragter denn je. Das SANS-Institut führt mit SEC 275 einen neuen Onlinekurs ein, der sich an Anfänger in der IT-Security-Branche richtet. Interessierte können dabei Kursinhalte im Umfang von 120 Stunden abrufen. Anschließend haben sie bis zu vier Monate Zeit, um den Kurs zu absolvieren und die GIAC-Prüfung abzulegen.

Einstieg in die IT-Security: Das SANS-Institut bietet einen neuen Onlinekurs an.

Ohne fundierte IT-Sicherheit kommt heute kein Unternehmen mehr aus. Viel zu professionell und zielgerichtet sind die Angriffe inzwischen, während rechtliche Vorgaben wie die DSGVO die Anforderungen an einen sicheren Umgang mit vertraulichen Daten einfordern.





Für Einstieger in das breite Feld der IT-Security bietet das SANS-Institut nun den Onlinekurs "SEC 275" [1] an. Die Zielgruppe, Anfänger und Quereinsteiger, benötigen für die Teilnahme lediglich grundlegende Computer- und Technologiekenntnisse. Der Kurs enthält dabei mehr als 100 Übungen, die den Einstieg in die Cybersicherheit ermöglichen sollen. Folgende Themenfelder werden behandelt:

Computerkomponenten und -Konzepte

Betriebssysteme, Container & Virtualisierung

Netzwerkgrundlagen

Suchmaschinen und Server

Programmiergrundlagen in Python und C

Advanced Computer Hardware (etwa CPU und Speicher)

Verschlüsselung

Einführung in die Grundlagen der IT-Sicherheit, darunter Forensik, Reconnaissance, Exploitation und Privilege Escalation sowie Netzwerk- und Computerinfiltration (Laterale Bewegung)

Die Teilnahmegebühr beträgt 3020 US-Dollar, plus 380 Dollar für die GFACT-Zertifizierung (GIAC Foundational Cybersecurity Technologies).