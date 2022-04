Retter-Shirt für Admins

Retter sind gefragte und verehrte Menschen – ob zum Beispiel in der Medizin, in der Feuerbekämpfung oder in der IT. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Helfern in der Not sieht niemand Admins deren essenzielle Rolle auf den ersten Blick an. Einen augenzwinkernden Beitrag, diesen Missstand zu beheben, leistet das "Ich bin Admin"-T-Shirt.

Nicht nur als T-Shirt ist das "Ich bin Admin"-Motiv erhältlich, sondern als Hoodie und Messenger Bag.