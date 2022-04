Diagramme effizient erstellen

Ein intelligentes Diagramm zählt in Unternehmen zu den wirkungsvollsten Kommunikationsmitteln überhaupt – und das für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke. Doch überfordert das Erstellen solcher Schaubilder viele Anwender und der Erwerb einer professionellen Software in dem Bereich erscheint auf den ersten Blick kostspielig. Gut zu wissen, dass es eine Website gibt, die das Erzeugen einfacher Diagramme zumindest in begrenztem Umfang kostenfrei ermöglicht.

Lucidchart hat diverse Tools für das Erstellen qualitativer Diagramme an Bord.