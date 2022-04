Download der Woche: Explorer Commander

Vielen Power-Usern ist der Windows Explorer zu unübersichtlich, wenn sie in mehreren Verzeichnissen parallel unterwegs sind. Und in der Tat gibt es in diesem Umfeld deutlich leistungsfähigere Alternativen. Eine solche ist der "Explorer Commander". Er bietet mit verschiedenen, frei gestaltbaren Ansichten eine bessere Übersicht und wartet darüber hinaus mit weiteren praktischen Features auf.

Eine von mehreren visuellen Optionen des "Explorer Command": Die horizontal zweigeteilte Ansicht im Dark Mode.

Mit dem "Explorer Commander" [1] können Anwender direkt mehrere Ordner auf einen Schlag einsehen. Dazu bietet das Werkzeug einen zwei- oder viergeteilten Modus, dessen Aufteilung und Ausrichtung der Abschnitte Sie selbst konfigurieren können – und der darüber hinaus sich auch im "Dark Mode" betreiben lässt. Ferner bietet das installationsfreie und einfach zu bedienende Werkzeug fortgeschrittene Optionen wie eine integrierte PowerShell oder eine Kommandozeilen-Konsole.