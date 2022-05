Download der Woche: Update Manager for Windows

Auch wenn sie in vielen Szenarien sinnvoll sein mögen: So manche professionellen Nutzer fühlen sich von den Zwangsppdates von Windows 10 bevormundet und gestört und lehnen sie deshalb ab. Ihnen verspricht ein freies Werkzeug Unterstützung, das den Anwender die Kontrolle über die OS-Aktualisierungen zurückgewinnen lässt.

Der "Update Manager for Windows" listet Aktualisierungen nach verschienen Kategorien auf.

Der "Update Manager for Windows" [1] will Nutzern zu mehr Kontrolle über ihre unter dem Redmonder OS laufenden Systeme verhelfen. So blockiert die Freeware auf Wunsch die jeweiligen Updatedienste und lässt den Nutzer bestimmen, ob, und, wenn ja, wann genau Aktualisierungen aufgespielt werden. Auch kann das Werkzeug die Updates nach verschiedenen Gesichtspunkten kategorisieren, zum Beispiel in solche, die keinen Neustart des Systems erfordern, und nur diese dann ausführen. Nicht zuletzt lassen sich mit Hilfe des Tools auch installierte Updates wieder deinstallieren.