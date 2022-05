Enterprise Service Management: das neue ITSM

In der Unternehmens-IT findet gerade der Wandel zu einem ganzheitlichen Konzept statt: Enterprise Service Management. Unser Fachartikel im Web erläutert, was dieser Trend für IT-Verantwortliche im Alltag bedeutet und wieso Admins dadurch ihre Prozesse besser und zentraler steuern können werden, aber auch mehr Personen, Inhalte und Geräte koordinieren müssen.

Beim Enterprise Service Management gilt es, auch nicht IT-affine Prozesse gedanklich zu verzahnen.

Die Anforderungen an die IT zeigen sich täglich anspruchsvoller. Parallel dazu ist auch das IT Service Management komplexer und essenzieller denn je und entwickelt sich, wie unser Online-Artikel [1] darlegt, zum ganzheitlichen Enterprise Service Management (ESM). ESM betrachtet die IT-Infrastruktur als ganzheitliches Schlüsselelement, das alle Bereiche im Unternehmen betrifft und mehr Verantwortung für Administratoren bedeutet. Weiter steigen beispielsweise Motivations- und Schulungsbedarf der Kollegen aus den anderen Abteilungen, während sich die IT-Verantwortlichen selbst kontiniuierlich weiterbilden müssen. Auf der anderen Seite locken aber überzeugende Vorteile wie effizientere IT-Abläufe für alle.