Vorschau Juni 2022: Storage & Backup

Nicht zuletzt aufgrund der andauernden Bedrohung durch Ransomware stellt ein sicheres Backup die letzte Verteidigungslinie dar. Und Storage als physischer Unterbau der Datenhaltung ist einer der Grundpfeiler jeder Unternehmens-IT. Im Juni-Heft des IT-Administrator dreht sich deshalb alles um den Schwerpunkt "Storage & Backup". Lesen Sie in der Ausgabe, wie Sie physische Rechner und VMs mit Azure-Bordmitteln sichern und wie Sie verteilten Speicher mithilfe von Ceph in der Praxis umsetzen. In der Testrubrik werfen wir unter anderem einen Blick auf die virtuelle Appliance von Dells Data Domain.

Storage & Backup bilden den Schwerpunkt des Juni-Hefts.

Das Thema Backup werden Admin bei Infrastructure-as-a-Service nicht los. Die von Microsoft bereitgestellten Werkzeuge zum Sichern von lokalen physischen oder virtuellen Computern sind vielfältig. Im Beitrag in der Juni-Ausgabe beleuchten wir die mit, in und für Azure zur Verfügung stehenden Werkzeuge und Anwendungsfälle. Außerdem gehen wir im neuen Heft darauf ein, wie Sie lokalen Speicher mit der PowerShell verwalten und wie Storage für KI-Anwendungen aussehen sollte.



Vor dem Software-defined Storage "Ceph" schrecken bislang viele Nutzer noch zurück. Doch dank Tools wie "cephadm", dem neuen Dashboard und dem Betrieb der Dienste in Containern hat das die Speicherumgebung viel an Komplexität verloren. Im Workshop zeigen wir, was es mit Ceph genau auf sich hat und wie Sie die Umgebung einrichten – auch unter Bereitstellung eines S3-kompatiblen Gateways ein.



