Werbedialog nach Windows-Update loswerden

Viele Nutzer sind von dem von Windows nach einem Update angebotenen Dialog unter der Überschrift "Lassen Sie uns die Einrichtung Ihres Geräts abschließen" genervt. Denn dabei werden jedes Mal aufs Neue empfohlene Einstellungen für den Browser suggeriert oder Abonnement-Vorschläge für Microsoft 365 eingeblendet. Zwar hilft zunächst der Button "Später erinnern", besser ist aber das völlige Abschalten. Unser Tipp zeigt, wie das geht.

Dialoge nach dem Windows-Update lassen sich durch die Benachrichtigungs-Einstellungen umgehen.

Gehen sie zunächst mit "Windows-Taste + i" in die Einstellungen des Systems und klicken Sie dort auf "System" und dann auf "Benachrichtigungen". Prüfen Sie am Ende der gleichnamigen Zwischenüberschrift die letzten beiden Checkboxen – standardmäßig dürften diese aktiviert sein. Nach dem Entfernen des Hakens für Vorschläge zum Einrichten des Geräts haben Sie künftig ihre Ruhe. Am besten deaktivieren sie auch gleich noch die Box für Tipps und Vorschläge beim Verwenden von Windows.