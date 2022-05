Online-Intensivseminar "Office 365" – nur noch wenige Plätze verfügbar

Die Clouddienste von Office 365 vereinfachen die Bereitstellung der Office-Applikationen für die Anwender und können Lizenzgebühren sparen. Doch auf den Admin kommen ganz neue Aufgaben zu, die unser dreitägiges Intensivseminar "Office 365 bereitstellen und absichern" praxisnah adressiert. So widmen wir uns neben der Auswahl der geeigneten Lizenzform der Vorbereitung der Infrastruktur und zeigen die Verwaltung und Absicherung von Exchange, SharePoint Online und Teams. Sie sollten sich rasch einen der wenigen noch verfügbaren Plätze für die Mitte Juli stattfindende Online-Veranstaltung sichern.

Das Thema Office 365 ist in aller Munde und spielt eine immer wichtigere Rolle in vielen Unternehmen. Unser Online-Intensivseminar "Office 365 bereitstellen und absichern" [1] zeigt vom 11. bis 13. Juli 2022 den Umgang mit den verschiedenen Clouddiensten von Microsoft.



Ihr Dozent Markus Tigges verschafft Ihnen zu Beginn einen Überblick zu den verschiedenen Office-Diensten und erklärt anschließend, auf was Sie bei der Lizenzierung und dem Beantragen eines Tenants achten müssen. Weiterhin lernen Sie die Basiskonfiguration und -verwaltung im Microsoft 365 Admin Center kennen sowie das Arbeiten mit dem Security & Compliance Center. Buchen Sie deshalb rasch eines der noch verbliebenen Veranstatlungstickets. Abonnenten erhalten wie gewohnt einen Rabatt.