Schraubendreher für Superhelden

Alles neu macht der Mai. Warum sollte das nicht für Ihre Schraubenzieher gelten? Zumal wir Ihnen einen neuen Kasten vorstellen, mit dem es ein Leichtes ist, endlich der Heldenhaftigkeit des Administratorberufs und seiner gelegentlichen handwerklichen Einsätze angemessenen Ausdruck zu verleihen.

Für Admins, die nicht länger ohne Superheld-Feeling schrauben wollen: der Iron Man Replica Aktenkoffer.

Mit seinem schicken Metall-Look in Rot und Silber erinnert das "Iron Man Replica Aktenkoffer-Schraubendreher-Set" [1] an den berühmten Anzug des Superhelden in seiner Infinity-Saga. Auch wenn es nicht dessen Supertool Mark V beinhaltet, enthält der Kasten für den Arbeitsalltag von heldenhaften Administratoren sogar noch Nützlicheres: einen Griff samt sieben jeweils doppelseitig nutzbaren Schraubenzieher-Aufsätzen. So ist der Admin für alle möglichen Schraubeinsätze von PC-Gehäusen über Einschub-Blades am Server bis hin zum Kopierer bestens gerüstet.