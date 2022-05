Management von verteilten Multiclouds

Auf der einen Seite beenden Multicloud-Konzepte einseitige Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern und Standorten. Andererseits sorgen sie für neue Probleme, da das Management einer solchen diversen Landschaft aktuell noch recht aufwendig ist. Als mögliche Lösung stellt unser Fachartikel "Multicloud-Würfel" vor und erläutert, wie diese Themen wie Performance und Security gebündelt über alle Ebenen hinweg abbilden und das Management vereinfachen wollen.

Um bei der Nutzung mehrerer Clouds nicht die Übersicht zu verlieren, helfen entsprechende Managementtools.

Auch wenn die exakte Bedeutung des Begriffs noch gar nicht allgemeingültig geklärt ist, gehört der Multicloud bereits die Gegenwart und sicherlich noch mehr die Zukunft. So fallen die Definitionen, was Multicloud eigentlich genau bedeutet, teils weit auseinander, während viele IT-Abteilungen mit Hochdruck daran arbeiten, das Management solcher heterogenen Cloudlandschaften zu optimieren. Deshalb diskutieren wir in unserem Online-Fachartikel [1] zunächst beispielsweise, ab wann man eigentlich von einer Multicloud sprechen kann und welche Herausforderungen ihr Management birgt.



Gleichzeitig stellt der Artikel einen Ansatz vor, um vor allem in fortgeschrittenen Multicloud-Umgebungen die zahlreichen operationalen Probleme zu bändigen: Der "Multicloud-Würfel" kann Admins helfen, die eigene Landschaft besser zu verstehen, bei der notwendigen Vereinheitlichung der Prozesse unterstützen und so das Management vereinfachen. Nicht zuletzt vergleicht der Artikel Tools und Plattformen, die dazu beitragen wollen, in Multicloud-Szenarien eine zentrale und automatische Steuerung zu ermöglichen, stellt in diesem Bereich aber auch Entwicklungsbedarf fest.