Unkomplizierte Videomeetings direkt im Browser

Onlinekonferenzen haben genauso wie die Anwendungen, die sie ermöglichen, bekanntlich durch die Corona-Pandemie einen unglaublichen Boom erfahren. Doch im Vergleich zu Microsoft Teams, Zoom und Co. kann für kleine und heimische Büros eine Lösung wie der Internetdienst "Whereby" noch interessanter sein. Kommt er doch mit weniger bürokratischem, technischem und ohne finanziellen Aufwand aus und macht dafür Abstriche beispielsweise bei der Teilnehmerzahl.

Whereby ermöglicht bis zu fünf Teilnehmern kostenfrei und unkompliziert, sich online zu treffen.

Der Internetdienst "Whereby" [1] erlaubt, Video-Meetings direkt im Browser durchzuführen. Auch dass der Service kostenfrei ist und sich ohne großen Aufwand beispielsweise für Registrierung, Login und Einwahl nutzen lässt, dürfte nicht zuletzt Firmen aus dem SOHO-Umfeld besonders gefallen. Denn immerhin können an einem solchen Onlinetreffen neben dem Host noch bis zu vier weitere Personen teilnehmen.



Nicht zuletzt verfügt das Internetportal über einfache Screen-Sharing-Funktionen, erlaubt die Integration von YouTube-Videos und schont die Internetleitung. So sollen Videomeetings noch unterhalb einer Bandbreite von 1 MBit/s möglich sein.