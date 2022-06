Download der Woche: Any.do

Wenn es um die effiziente Unterstützung bei der Organisation von Arbeit und anderer Tätigkeiten geht, buhlen zahlreiche Anwendungen um die Gunst der Nutzer – darunter einige wie komplexe Projektverwaltungs- oder Groupwaresuiten, die für viele Szenarien überdimensioniert und schlicht zu teuer sind. In solchen Fällen kann sich das in einer kostenlosen Version erhältliche "Any.do" als passende Alternative erweisen.

Erinnerungen lassen sich einfach einrichten und gegebenenfalls umplanen.

"Any.do" [1] ist ein im begrenzten Umfang kostenfrei nutzbares Tool, das sich bei der Organsiationsunterstützung auf das Wesentliche konzentriert. So kennt die als Andoid- und iOS-App wie auch am Browser am Desktop nutzbare Anwendung To-Dos zwischen heute und irgendwann, die sich optional mit Erinnerungen zu bestimmten Daten, Kateogoriezuordnungen versehen oder mit Kontakten teilen lassen. Als weitere Funktionen der sich jederzeit über alle genutzten Geräte synchronisierbaren Anwendung können sich Nutzer beispielsweise Notizen machen oder Einkaufslisten schreiben.