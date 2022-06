Vorschau Juli 2022: Mobiles Arbeiten

Die Umstellung auf Home Office und das Arbeiten von unterwegs stellt Unternehmen noch immer vor große Herausforderungen. Im Juli-Heft beleuchtet IT-Administrator deshalb das Schwerpunktthema "Mobiles Arbeiten". Darin lesen Sie, wie Sie in Microsoft 365 dank des Compliance Centers für mehr Sicherheit sorgen und Mitarbeitern einen geschützten VPN-Zugang mit Open-Source-Software einrichten. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie das Drucken vom Smartphone funktioniert und auf welchem Weg Sie Weboffice-Anwendungen selbst hosten können. In den Produkttests tritt unter anderem WatchGuard Passport für den Schutz mobiler User an.

Das mobile Arbeiten steht im Juli auf der Agenda des IT-Administrator.

VPN-Verbindungen sind aus technischen Gründen vielerorts immer noch unumgänglich. Anders als in großen Unternehmen stehen kleineren Firmen aber oft keine teuren VPN-Appliances zur Verfügung. Wir beleuchten im Juli-Heft, wie ein VPN auf Basis von Open-Source-Software hier weiterhilft und welche Werkzeuge Ihnen zur Verfügung stehen.



So fortgeschritten derweil die Möglichkeiten und die Performance mobiler Endgeräte und insbesondere von Smartphones sind, beim Drucken stoßen die Anwender auf mehr Probleme als beim Druck vom Desktop-PC. Dies hat mit den eingeschränkten Verwaltungsmöglichkeiten ebenso zu tun, wie mit den durch die Mobilität verursachten Standortwechsel des Nutzers. Cloud Printing kann ein Weg sein, den Nutzern das Drucken vom Mobilgerät zu vereinfachen, wie wir im Juli zeigen.



