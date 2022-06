Den Desktop einfach online aufnehmen

Ob etwa für die Darstellung von technischen Problemen in der IT-Infrastruktur oder das Erstellen von Tutorials: Anwendungsfälle, in denen es für Admins nützlich ist, Desktopinhalte aufzunehmen, gibt es einige. Im Gegensatz zu Screen-Recorder-Anwendungen ist der Service von "recordcast.com" samt Bearbeitungoptionen für die erstellten Videos dank einer kostenfrei zu nutzenden Website auch installationsfrei zu haben.

Zu den Tools bei "recordcast.com" zählt auch die Option, aufgenommene Videos zu schneiden.

RecordCast [1] bedient sich einer vorhandenen Webcam und des Mikrofons, um Tätigkeiten des Anwenders vor der Hardware aufzeichnen, und/oder nimmt via Chrome Aktionen auf dem gesamten Desktop auf. Darüber hinaus hat die Website einen integrierten Editor an Bord, der die anschließende Bearbeitung der Videos unterstützt. Dank intuitiver Nutzeroberfläche einfach zu bedienen erleichtert er unter anderem, Spezialeffekte einzufügen, Bildschirmauflösungen zu optimieren oder unerwünschte Sequenzen zu entfernen. Für all das verlangt das Internetportal weder einen Download noch eine Registrierung.