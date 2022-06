Daten vom privaten auf den Arbeitsaccount schicken

Für den ungünstigen Fall, dass Home-Office-Mitarbeiter für ihre beruflichen wie privaten Belange nur ein und denselben Rechner zur Verfügung haben, gilt: Wenigstens sollte ein separates Benutzerkonto für die Arbeit eingerichtet sein. Wenn der Anwender dann Daten oder Anwendungseinstellungen aus seinem privaten in das Arbeitskonto überführen möchte, muss er eine Freigabe an sich selbst einrichten – lesen Sie, wie das geht.

Es gilt, dem persönlichen Ordner des Benutzers unter "Bestimmte Personen" Zugriff auf den Arbeitsordner zu gewähren.

Um in Windows Daten von einem privaten auf ein für die Arbeit eingerichtetes Konto zu transerieren, klicken Sie zunächst innerhalb der "Benutzer"-Ordner des Systems ihren persönlichen an und wählen innerhalb der Optionen "Freigeben für". Hier entscheiden Sie sich für "Bestimmte Personen". Nun wählen Sie den Namen des Zielordners des Arbeitskontos aus und schließen diese Aktion per "Hinzufügen" ab.



Achten Sie darauf, den Eintrag in der Berechtigungsebene auf "Lesen" zu lassen, damit das Arbeitskonto nicht versehentlich ungewollte Änderungen vornimmt. Weiterhin sollten Sie aus Sicherheitsgründen keine aktiven Anwendungen wie den Browser oder Outlook parallel laufen haben. Letztlich empfiehlt sich daher, sich vor dem Transfer einmal kurz abzumelden und erneut einzuloggen.