Erfolgreiche Sicherungsstrategien: Backup plus X

Die Umstellung auf Home Office und das Arbeiten von unterwegs stellt Unternehmen noch immer vor große Herausforderungen. Im Juli-Heft beleuchtet IT-Administrator deshalb das Schwerpunktthema "Mobiles Arbeiten". Darin lesen Sie, wie Sie in Microsoft 365 dank des Compliance Centers für mehr Sicherheit sorgen und Mitarbeitern einen geschützten VPN-Zugang mit Open-Source-Software einrichten. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie das Drucken vom Smartphone funktioniert und auf welchem Weg Sie Weboffice-Anwendungen selbst hosten können. In den Produkttests tritt unter anderem WatchGuard Passport für den Schutz mobiler User an. [ mehr