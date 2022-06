Download der Woche: Don't Sleep

Auch wenn Energie sparen freilich in der Regel eine lobenswerte Aktivität ist – der entsprechende Windows-Modus, der Hardware bereits nach kurzer Zeit der Inaktivität in Ruhezustände versetzt, ist manchen Anwendern zu penetrant. Gut, dass es mit "Don´t sleep" ein kostenfreies Werkzeug gibt, mit dem sich die betreffenden Prozesse einfach blockieren lassen.

Don't Sleep blockiert auf Wunsch die verschiedenen Auswirkungen des Energiesparplans von Windows.

"Don't Sleep" [1] erleichtert Tätigkeiten, die ohne die Freeware nur über immer wieder durchzuführende, umständliche manuelle Eingriffe zu bewerkstelligen wären: die Anpassung der Energie-Einstellungen von Windows. So blockiert das Tool auf Wunsch das automatische Ausschalten des Monitors, das Herunterfahren des Systems und weitere Stromsparmodi wie den Wechsel in Standby oder in den Ruhjezustand nach einer gewissen Zeit der Inaktivität. Weiter bietet Don't Sleep einen Timer, der zeitgesteuert das Programm beenden oder den Computer herunterfahren kann.