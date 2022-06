Online-Intensivseminar "Linux und Active-Directory-Integration"

Unser Intensivseminar "Linux- und Active-Directory-Integration" zeigt praxisnah auf, wie Sie Linux-Systeme gleichwertig in den Microsoft-Verzeichnsdienst integrieren. Dabei stehen sowohl Einblicke in LDAP und Kerberos auf der Agenda der Online-Veranstaltung wie die intensive praktische Ausführung des Erlernten am neuen zweiten Tag des Trainings. Sichern Sie sich rasch Ihren Platz für die Veranstaltung, die das nächste Mal am 07. und 08. November 2022 stattfindet – für Abonnenten gilt wie immer ein Sondertarif.

Im Intensivsemiar lernen Sie gründlich, wie Linux- und Active-Directory-Integration in der Praxis funktioniert.

Im Online-Intensivseminar [1] präsentiert Ihnen unser Dozent Thorsten Scherf am 07. und 08. November in Berlin, welche Optionen IT-Verantwortliche haben, um Linux-Maschinen sicher und komfortabel in das Active Directory zu integrieren. Dabei erlernen Sie, wie Sie ein Computerkonto für Linux-Clients im Active Directory erzeugen und das Linux-System verwalten. Zudem stehen unter anderem als Themen auf der Agenda, wie Sie mithilfe eines Cross-Forest-Trust eine Vertrauensstellung zu einem Active-Directory-Forest herstellen und erfolgreich Security-Regelwerke für die Clientsysteme verfügbar machen. In den praktischen Übungen setzen die Teilnehmer diese Konzepte anschließend um und bauen zusätzlich ein Identity-Management für eine gemischte Umgebung auf. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, buchen Sie daher schnell.