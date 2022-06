Download der Woche: Hasleo Backup Suite

In puncto Backup ist es immer gut, ein Werkzeug in seiner Sammlung zu wissen, das viel Arbeit in einem Durchgang erledigen kann. Genau das ist die Stärke der kostenfrei erhältlichen "Hasleo Backup Suite": Sie sichert die Windows-Partitionen sämtlicher Festplatten in einem Rutsch – inklusive eines vollständigen Abbilds Ihres OS.

In ihrer "Tools"-Sektion bietet die Suite Optionen wie das Anlagen eines Notfalllaufwerks.

Dank ihrer Fähigkeit, auch große Datenvorkommen in einem Rutsch zu sichern, eignet sich die "Hasleo Backup Suite" [1] besonders für Szenarien wie den Austausch von Harddisks oder das Verschieben des Betriebssystems auf eine andere Platte. Dabei unterstützt die Freeware mit vielseitigen Sicherungsoptionen. So kann sie einen Klon einer Windows-Partition kreieren und damit die bisherige optional überschreiben. Zudem bietet die Suite an, Windows-Images wiederherzustellen oder eine bootfhähige Partition auf einer Festplatte zu erstellen.