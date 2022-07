Download der Woche: MiTeC Task Manager DeLuxe

Der in den Bordmitteln von Windows enthaltene Task-Manager liefert zweifelsohne nützliche Informationen. Das Problem ist höchstens, dass sich viele IT-Profis hier noch weitere Details wünschen. Genau mit solchen erweiterten Auskünften zum Zustand und zur Sicherheit des Systems wartet der kostenfreie "MiTeC Task Manager DeLuxe" auf und zeigt beispielsweise an, ob eine Anwendung auf das Internet zugreift.

Die im Vergleich zum Windows-Pendant größere Informationstiefe des "MiTeC Task Manager DeLuxe" ist sofort ersichtlich.

Genau wie sein in Windows integriertes Pendant zeigt der "MiTeC Task Manager DeLuxe" [1] die laufenden Programme und Prozesse des Systems an und verwaltet sie. Dabei liefert er aber zusätzliches Wissenwertes: So lassen sich mit Hilfe des Tools die einzelnen Prozesse vergleichsweise genauer betrachten und alle Verbindungen eines Programms analysieren, inklusive jener in das Internet und der von ihm geöffneten Dateien. Hardwareseitig bietet die installationsfrei nutzbare Freeware eine Übersicht über die im Rechner verbauten Komponenten.